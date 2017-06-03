Выборы-2017 |

Ввиду поры выпускных, избирательный участок в Доме Конгрессов расположен в этом году в гардеробе. Об этом сообщила корреспондент радио Baltkom.

"Сам избирательный участок находится в этот раз в гардеробе, так как в эти дни проходят выпускные и второй этаж предназначен для школьников. Обычно же столики и урны были размещены в большом фойе. На этом участке пожилых людей мало, молодежи больше. Члены комиссии просят, чтобы избиратели не забывали паспорт и очки. Обстановка на 142 участке приятная, на столах стоят вазы с сиренью", - сообщила журналист.

Между тем, по ее наблюдениям, люди с утренней пробежкой бегают в Парке Кронвальда. Но пока "спортсмены" пробегают мимо Дома конгрессов. Корреспондент пыталась догнать дяденьку-спортсмена, но он убежал, только "пятки сверкали".