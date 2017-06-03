Выборы-2017 |

На участке номер 2, который расположен в здании 40-й начальной школы, активность избирателей также не очень высокая. Об этом сообщила журналист радио Baltkom, ссылаясь на слова главы комиссии Арии Таурини.

"Активность пока низкая, на данный момент (9.00 часов утра - ред.) проголосовало только 17 человек. Большая активность ожидается после 11 часов, когда закончится время завтраков и утреннего кофе, а также после обеда, когда люди сделают какие-то свои дела. И, безусловно, вечером будет активнее всего все происходить, когда начнут возвращаться с дач и огородов. Все пока проходит достаточно спокойно, никаких курьезов на наблюдается. Единственное, что люди приходят с просроченными документами, на это необходимо обращать внимание", - отметила корреспондент.

Наблюдая за избирателями со стороны, журналист сделала вывод, что на том участке люди справляются быстрее, но есть и те, кто не знал, где поставить крестик, кто-то не мог заклеить конверт, кто-то по старинке пытался конверт облизать.