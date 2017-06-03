Глава юристов упрекнул латышские партии в излишнем "Ура-патриотизме" (6)

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Выборы-2017 | 3 июня 2017 года, 11:04

Некоторые граждане Латвии критикуют агитационную кампанию со словами "свергнуть", которая может сыграть с ними злую шутку, написал написал в социальной сети Twitter.

"Латышские лузеры своим призывом голосовать против русских мобилизовали русских шовинистов на то, чтобы идти и голосовать против латышей", - написал Боровков. Член нацблока Имант Парадниекс с удивлением спросил, все ли в порядке с Боровковым.

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Комментарии 6
Alex4 часа назад
Так лузеры и не поняли, что им хотел сказать юрист !
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нет4 часа назад
рано,все-таки,им дали доступ к твиттеру.
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каджич4 часа назад
Патриот родоплеменного режима))))Эт. новое.
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