Выборы-2017 |

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Арнис Цимдарс в эфире радио Baltkom пояснил возможные причины низкой явки граждан в первые часы работы участков.

"За первый час проголосовал примерно 1% избирателей. Можно спекулировать о причинах низкой активности утром, допускаю, что причина может крыться и в погоде - сегодня достаточно холодно, хотя и солнечно. Вторая причина, возможно, заключается в том, что многие не стали откладывать свой гражданский долг на последний день и сделали это в предыдущие дни. Но без опросов достоверно сказать тяжело. Между тем, на сайте Центральной избирательной комиссии можно увидеть, какие самоуправления самые активные - это пока Мерсрагс, Виляка, в Эрги более 15 процентов. Думаю, что в течение дня еще все поменяется. На такие результаты явки утром могли повлиять и транспорт, и местные традиции, и мероприятия в городе", - сказал Цимдарс.

По его словам, пока ни на один участок серьезных жалоб не поступало. Но тем не менее, где-то не убраны плакаты и где-то замечены подкупы голосов.

Как отметил глава ЦИК, это немного тревожит, но там, где задействовано много людей - всегда будут различные инциденты, главное чтобы в итоге было принято адекватное решение, чтобы это не повлияло на конечный результат.