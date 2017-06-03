Мэр Риги уверен в победе: мы возьмем более 53% (19)
Выборы-2017 | 3 июня 2017 года, 11:54
На участок в гимназии им. Наталии Драуздини пришел кандидат в мэры Риги от "Согласия" Нил Ушаков, его жена Ивета и сын Том. Том вел себя идеально, позволив родителям спокойно выполнить свой гражданский долг, передает с места событий корреспондент радио Baltkom.
Ушаков выразил уверенность, что объединенный список партий "Согласие" и "Честь служить Риге" на муниципальных выборах в Риге получит более 53% голосов избирателей.
Ушаков, являющийся лидером объединенного списка партий "Согласие" и "Честь служить Риге", сказал журналистам, что сам тоже проголосовал за этот список, который получит на выборах 53%-54% голосов.
Сегодня в Латвии проходят выборы местных самоуправлений.
Голосование продлится с 7.00 до 22.00.
Может случится так что результат заготовили заранее, тот который устроит правящих.
У нас ничему не нужно удивлятся.