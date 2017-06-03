Выборы-2017 |

На участок в гимназии им. Наталии Драуздини пришел кандидат в мэры Риги от "Согласия" Нил Ушаков, его жена Ивета и сын Том. Том вел себя идеально, позволив родителям спокойно выполнить свой гражданский долг, передает с места событий корреспондент радио Baltkom.

Ушаков выразил уверенность, что объединенный список партий "Согласие" и "Честь служить Риге" на муниципальных выборах в Риге получит более 53% голосов избирателей.

Ушаков, являющийся лидером объединенного списка партий "Согласие" и "Честь служить Риге", сказал журналистам, что сам тоже проголосовал за этот список, который получит на выборах 53%-54% голосов.

Подрастающее поколение занято (с) #городпринял #выборы2017 A post shared by @mixnews on Jun 3, 2017 at 1:31am PDT

Сегодня в Латвии проходят выборы местных самоуправлений.

Голосование продлится с 7.00 до 22.00.