Выборы-2017 |

Мэр Вентспилса Айвар Лембергс относится к проходящим сегодня выборам в самоуправления как к экзамену, который он надеется сдать. Об этом, как радио Baltkom рассказала журналист газеты Ventas Balss Елена Нарушевич, Лембергс заявил, приняв участие в голосовании.

"В 10:30 на избирательном участке №260, расположенном в Вентспилском доме творчества, проголосовал действующий мэр Вентспилса Айвар Лембергс с супругой. Он признался, что на нынешние выборы он идет, как на экзамен, который надеется сдать. На вопрос о том, на какую отметку надеется сдать экзамен возглавляемая им партия, Лембергс ответил - на среднюю. Сегодня в Вентспилсе насыщенный день, и прямо с голосования Лембергс отправился на открытие соревнований по копьеметанию, затем на поднятие синего флага на городском пляже, также, в завершении дня, он надеется посетить мероприятия, связанные с днями предпринимателей. Первых результатов выборов Лембергс намерен дождаться у экрана телевизора", - рассказала Нарушевич.

Сегодня в 7 часов по всей Латвии открылись избирательные участки, на которых граждане могут проголосовать за кандидатов в местные органы власти.

Голосование продлится до 22 часов.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.

Mixnews ведет онлайн-трансляцию о том, как проходят сегодняшние выборы. 3 июня, в субботу, с 7 утра и до глубокой ночи на радио Baltkom – информационный марафон.