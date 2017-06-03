Выборы-2017 |

Высокая активность избирателей на досрочном голосовании свидетельствует о том, что политические силы в своих избирательных кампаниях стали обращаться к своей аудитории через современные средства коммуникации – социальные сети, чем мобилизовали намного большую часть избирателей, чем в предыдущие годы.

Об этом в интервью радио Baltkom сказал специалист по общественным отношениям Марцис Бендикс.

Специалист также указал, что большое количество предварительно проголосовавших свидетельствует о сдвиге в сторону демократии, что, в то же самое время, существенно осложнит жизнь журналистам.

"На досрочных выборах проголосовало очень большое количество людей, и если общая явка на выборах составит более 60%, то будет очень сложно сегодня вечером определить точный процент голосования. Экзит-полы будут очень неточные, и все вечерние программы на телевидении и радио, будут фактически бессмысленными, они затянутся и будут косыми, так как будут поступать "плавающие проценты", указал эксперт.

По словам Бендикса, более-менее точные результаты голосования могут появиться в лучшем случае завтра утром.

"Я рекомендую чересчур нервным сегодня вечером лучше смотреть фильмы или какие-нибудь концерты, так как более-менее точные цифры будут озвучены лишь в первые часы завтрашнего дня. Так что я очень спокоен, как говорится, проголосовал и радуйся", - рекомендовал Бендикс.

По словам эксперта, нынешняя предвыборная кампания отличилась результатом агитационной борьбы и его надо будет анализировать.

"Если смотреть, на примере Риги, то здесь кампания показала влияние новых форм коммуникации с потенциальными избирателями – соцсетей. В результате чего была мобилизована аудитория, не читающая газет, не смотрящая телевидение и не слушающая радио. Политические силы должны будут очень серьезно это переосмыслить, и подумать, как организовать предвыборные кампании на выборах в Сейм. Не отказываясь от традиционных СМИ, но и принимая новые методы. Сейчас ясно одно - традиционные СМИ потеряли часть коммуникационной среды», - сказал Бендикс.