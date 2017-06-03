ЯВКА: на 16 часов в Латвии проголосовало почти 40% (2)

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Выборы-2017 | 3 июня 2017 года, 16:30

На выборах в самоуправления Латвии в целом проголосовало почти 40% избирателей, свидетельствует информация на домашней странице Центральной избирательной комиссии.

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К 16 часам сегодняшнего дня проголосовало почти 400 тысяч человек, или 40% от общего числа избирателей.

Избирательные участки открылись для голосования в 7.00.

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Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.

На выборах в самоуправления за три дня предварительного голосования с 31 мая по 2 июня проголосовали более 167 000 человек, что превышает 11,5% от всех обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии со всех 955 избирательных участков.

Комментарии 2
нет58 минут назад
конечно,но самое интересное начнется после закрытия участков.
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Viktors Ivanovs1 час назад
Как-то плохо у нас с математикой... Если всего 1 миллион 448 тысяч избирателей в стране, а проглосовало на 16 часов - 400 тысяч, то это никак не 40%! В лучшем случае 27%...
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