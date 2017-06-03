Выборы-2017 |

На выборах в самоуправления Латвии в целом проголосовало почти 40% избирателей, свидетельствует информация на домашней странице Центральной избирательной комиссии.

К 16 часам сегодняшнего дня проголосовало почти 400 тысяч человек, или 40% от общего числа избирателей.

Избирательные участки открылись для голосования в 7.00.

Избирателям предстоит выбрать 1614 депутатов 110 городских и краевых самоуправлений. В целом на выборах зарегистрировано 599 списков и 8945 кандидатов в депутаты.

На выборах в самоуправления за три дня предварительного голосования с 31 мая по 2 июня проголосовали более 167 000 человек, что превышает 11,5% от всех обладающих правом голоса, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии со всех 955 избирательных участков.