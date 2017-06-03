Выборы-2017 |

Борьба за власть в Риге стала куда более агрессивной, чем на прошлых муниципальных выборах, сказал агентству ЛЕТА политолог Ивар Иябс.

Более высокая активность избирателей по сравнению с выборами 2013 года объясняется большим числом избирателей в столице, полагает Иябс. "Надо смотреть, какую долю прироста избирательной активности дает Рига. В Риге, как мы видим, борьба стала куда более агрессивной, чем четыре года назад. Сильная конфронтация людей обычно привлекает", - говорит политолог.

По его прогнозам, в этом году на муниципальных выборах проголосует около 50% жителей, тогда как четыре года назад свой политический выбор сделало менее половины людей, имеющих право голоса. Основанием для подобных прогнозов служит тот факт, что к 12 часам дня проголосовало более 27% избирателей.

Пока рано судить о том, изменит ли возросшая активность избирателей текущую политическую картину или распределение сил, считает он.

"В целом ряде самоуправлений есть люди, желающие свергнуть нынешнюю власть и они выступают с альтернативными предложениями, которые могут быть интересны избирателям. В Риге другая история, поскольку выборы в столице многие воспринимают как подготовку к выборам в Сейм", - говорит Иябс. Как сообщалось, в этом году к 12 часам дня проголосовало 27,36% жителей, имеющих право голоса, тогда как в 2013 году - 25,5%.