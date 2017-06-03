Выборы-2017 |

Сегодня во время выборов на разных избирательных участках происходят курьезы - смешные и не совсем. О происходящем нам рассказывают очевидцы со всех уголков Латвии, а так же пресс-секретарь ЦИК и председатель ОИК.

Упс, а за вас уже кто-то проголосовал

Жители Латвии в социальных сетях сообщают о случаях, когда один человек голосовал вместо другого. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала, что такое могло произойти. Пресс-секретарь ЦИК Кристине Берзиня пояснила, что подобное случалось и в предыдущие годы. Объяснение этому - человеческий фактор.

"Бывают случаи, когда из-за невнимательности работника избирательной комиссии пришедший голосовать избиратель ставил свою подпись в строке с именем другого человека. Это досадная ошибка, но тот человек, который пришел на участок, и обнаружил, что за него уже кто-то проголосовал, не сможет участвовать в выборах",- сказала пресс-секретарь ЦИК.

Мое место жительство совсем рядом

Как сообщила председатель окружной избирательной комиссии Олита Кудрявцева, в целом, голосование проходит спокойно. Но существует целый ряд избирателей, которые приходят голосовать и говорят, что их задекларированное место жительство находится рядом. Но на самом деле оказывается, что они задекларированы совершенно в другом месте. Также есть те, кто приходит не на свой участок, так как не знают по какому адресу они могут проголосовать. Комиссия направляет таких "потеряшек" в правильный участок.

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Напомним, что сегодня, 3 июня 2017 года в Латвии проходят выборы в местные самоуправления. Гражданам Латвии и других стран ЕС предстоит избрать депутатов 9 городских и 110 краевых думах. Проголосовать можно до 22:00.