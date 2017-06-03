Выборы-2017 |

Один из пользователей социальной сети Twitter выложил видео, которое может показаться компрометирующим. В ролике видно, как женщина в медицинском халате убеждает пожилого мужчину проголосовать за определенную партию.

Автор ролика пишет, что это клиент социального центре "Стуриши", которого на избирательный участок в Талси привела медицинский работник. Заметно, что мужчине трудно принять самостоятельное решение.

Напомним, что 3 июня 2017 года в Латвии проходили выборы в местные самоуправления. Граждане Латвии и других стран ЕС избрали депутатов 9 городских и 110 краевых думах.