Очевидец: соцработник диктует пациенту за кого голосовать
Выборы-2017 | 3 июня 2017 года, 21:55
Один из пользователей социальной сети Twitter выложил видео, которое может показаться компрометирующим. В ролике видно, как женщина в медицинском халате убеждает пожилого мужчину проголосовать за определенную партию.
Автор ролика пишет, что это клиент социального центре "Стуриши", которого на избирательный участок в Талси привела медицинский работник. Заметно, что мужчине трудно принять самостоятельное решение.
RT @egliitis "Talsos vēlēš. iec. centra Stūrīši klientiem māsiņa dala kandidātu listes. pic.twitter.com/LLCLrpgSQZ"— Ruslans Antropovs (@rusantro) 3 июня 2017 г.
Напомним, что 3 июня 2017 года в Латвии проходили выборы в местные самоуправления. Граждане Латвии и других стран ЕС избрали депутатов 9 городских и 110 краевых думах.