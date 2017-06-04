Выборы-2017 |

Надо дождаться официальных итогов, и, вполне возможно, что к утру Нил Ушаков наберет 51%, сказал в эфире радио Baltkom политолог Юрис Розенвалдс.

"Экзитполам доверять нельзя. Надо дождаться официальных итогов, и, вполне возможно, что к утру Нил Ушаков наберет 51%. Но он не будет пить шампанское, потому что ему придется очень серьезно задуматься что же произошло, что он потерял своих избирателей и что же делать дальше", - сказал политолог Юрис Розенвалдс.