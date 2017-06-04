Политолог: к утру Ушаков может набрать 51%, но пить шампанское не будет
Выборы-2017 | 4 июня 2017 года, 00:26
Надо дождаться официальных итогов, и, вполне возможно, что к утру Нил Ушаков наберет 51%, сказал в эфире радио Baltkom политолог Юрис Розенвалдс.
"Экзитполам доверять нельзя. Надо дождаться официальных итогов, и, вполне возможно, что к утру Нил Ушаков наберет 51%. Но он не будет пить шампанское, потому что ему придется очень серьезно задуматься что же произошло, что он потерял своих избирателей и что же делать дальше", - сказал политолог Юрис Розенвалдс.