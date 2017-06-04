В Риге победил список Ушакова/Америкса (56)
По результатам подсчета голосов на большей части избирательных участков в Риге убедительный перевес имеет объединенный список "Согласие"/"Честь служить Риге" (ЧСР), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
По результатам со 138 участков из 158, эта политическая сила набирает 51,64% голосов, что позволит Нилу Ушакову сохранить пост мэра Риги. Второй самой популярной политической силой в Риге был совместный список Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии" во главе с Мартиньшем Бондарсом - за него проголосовали 13,41% рижан. Третье место заняла Новая консервативная партия - 13,22% голосов. "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ набрало 9,04% голосов, "Единство" - 6,13%.
Если голоса распределятся таким образом, "Согласие"/ЧСР получит в думе 33 мандата из 60 (в думе нынешнего созыва было 39 мандатов). Совместный список Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии" может получить девять мандатов, Новая консервативная партия - восемь, национальное объединение - шесть, "Единство" - четыре.
Остальные партии на данный момент пятипроцентного барьера не преодолевают. Первым за чертой остается Союз "зеленых" и крестьян, набравший 3,24% голосов избирателей.
1. Есть ли у вас любимая женщина/мужчина/семья и, если есть, то вы также имеете им мозг своим вечным брюзжанием?
2. Почему уж столько лет все силы вашего организЬма направлены супротив Нила и Со, а не на верхушку айсберга - сейм с его офигевшими говорящими головами? Ссыкотно? Пардон за мой французский..
3. Давно ли вы проверяли свою печень?
пыс. Вы, конечно, своим творчеством веселите народ, но и о своём душевном и физическом здоровье не забывайте.
Сними домик в деревне и живи там.
И нервы подлечишь и воздух в Риге чище будет.