Выборы-2017 |

По результатам подсчета голосов на большей части избирательных участков в Риге убедительный перевес имеет объединенный список "Согласие"/"Честь служить Риге" (ЧСР), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

По результатам со 138 участков из 158, эта политическая сила набирает 51,64% голосов, что позволит Нилу Ушакову сохранить пост мэра Риги. Второй самой популярной политической силой в Риге был совместный список Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии" во главе с Мартиньшем Бондарсом - за него проголосовали 13,41% рижан. Третье место заняла Новая консервативная партия - 13,22% голосов. "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ набрало 9,04% голосов, "Единство" - 6,13%.

Если голоса распределятся таким образом, "Согласие"/ЧСР получит в думе 33 мандата из 60 (в думе нынешнего созыва было 39 мандатов). Совместный список Латвийского объединения регионов и партии "Для развития Латвии" может получить девять мандатов, Новая консервативная партия - восемь, национальное объединение - шесть, "Единство" - четыре.

Остальные партии на данный момент пятипроцентного барьера не преодолевают. Первым за чертой остается Союз "зеленых" и крестьян, набравший 3,24% голосов избирателей.