Выборы-2017 |

По предварительным итогам голосования в регионах Латвии кое-где уверенно лидируют прежние руководители, а кому-то предстоит поделиться властью.

Вентспилс: Лембергс ушел в отрыв

Политическая партия "Латвии и Вентспилсу" убедительно победила на выборах в самоуправлениях, набрав 62,13% голосов, и Айвар Лембергс сохраняет пост мэра города, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по всем 13 избирательным участкам города.

Блок "Единства", "Все для Латвии-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов набрал 24,59% голосов.

В думу не прошли "Alternative" - 3,19% голосов, "Согласие" - 2,9%, "Свобода. Свободен от страха, вражды и гнева" - 2,25%, "No sirds Latvijai" - 1,18% и "KPV LV" - 1,89% избирателей.

Юрмала: Трукснису предстоят тяжелые переговоры

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), список которого возглавляет в Юрмале Гатис Трукснис, на этих выборах значительно потерял поддержку избирателей, свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией предварительные итоги голосования.

За СЗК в Юрмале проголосовали 30,77% избирателей по сравнению с 35,85% четыре года назад.

Объединенный список "Тебе, Юрмала!" и Новой консервативной партии набрал 21,28% голосов избирателей. За "Согласие" проголосовали 18,32%, за национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ отдали свои голоса 10,61%.

"Единство" набрало в Юрмале 3,66% голосов по сравнению с 8,78% на прошлых выборах.

Малым партиям хватит мандатов, чтобы не допустить возвращения Труксниса в кресло мэра, но это потребует сотрудничества национального объединения и "Согласия" в рамках одной коалиции.

Елгава: в лидерах - СЗК

На выборах в Елгаве с большим перевесом над другими партиями лидирует правящий в городе Союз "зеленых" и крестьян (СЗК), хотя ему и не хватает голосов для того, чтобы получить большинство в городской думе, свидетельствуют предварительные результаты выборов.

За партию мэра города Андриса Равиньша проголосовали 41,54% избирателей. В 2013 году СЗК получил в Елгаве 40,1% голосов избирателей, что обеспечило ему шесть депутатских мандатов из 15.

За "Согласие" в Елгаве в этом году проголосовали 19,62% избирателей, за национальное объединение "Все для Латвии!"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - 11,84%, за "Единство" - 9,05%.

5%-ный барьер в Елгаве в целом преодолели шесть партий - в думу прошло также Латвийское объединение регионов (8,45%) и партия "KPV LV" - 5,4%.

В выборах в Елгаве приняли участие 17 109 или 43,37% избирателей.

Екабпилс: сразу 9 партий

В Екабпилсе значительно сократилась поддержка партии мэра города Леонида Салцевича, и в думу могут пройти целых девять партий, что сделает переговоры о формировании коалиции достаточно сложными.

По данным Центральной избирательной комиссии, возглавляемая Салцевичем Екабпилсская региональная партия набрала 22,52% голосов по сравнению с 31,63% на выборах 2013 года.

"Согласие" набрало в городе 16,68% голосов, Латвийская Зеленая партия - 14,49%, Латвийское объединение регионов - 7,88%, "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - 7,63%, Латвийский крестьянский союз - 7,6%, "KPV LV" - 7,03%, "Честь служит нашей Латвии" - 6,34%, "Латгальская партия" - 5,16%.

Лиепая: Сескса догнали «регионалы»

На выборах самоуправлений в Лиепае больше всего голосов набрала возглавляемая мэром города Улдисом Секском Лиепайская партия, которая набрала 31,26% голосов.

29,15% избирателей проголосовали за Латвийское объединение регионов, а 19,58% за "Согласие".

Остальные партии в городе не преодолели 5%-ного барьера.

На выборах 2013 года за Лиепайскую партию проголосовали 37,06% избирателей, за Партию реформ - 30,42%, за "Центр согласия" - 16,88% избирателей.

Даугавпилс: сообразить на троих

В Даугавпилсскую думу прошли только три партии, и для создания правящей коалиции потребуется соглашение двух из них.

Как свидетельствуют обобщенные Центральной избирательной комиссией предварительные итоги выборов, с минимальным перевесом в городе победила "Латгальская партия", которая получила на 113 голосов больше, чем "Согласие".

За "Латгальскую партию", которую представляет нынешний мэр Янис Лачплесис, проголосовали 28,57% жителей города, а за "Согласие", список которого возглавляет депутат Сейма Андрей Элксниньш, - 28,16%.

За "Нашу партию" Рихарда Эйгимса отдали голоса 19,34% избирателей.

Во втором по величине городе Латвии из 58 483 обладающих правом голоса проголосовали 27 679 или 47,33%.

Валмиера: прежний мэр остается

На выборах в самоуправление Валмиеры убедительно победила прежняя правящая партия "Валмиере и Видземе", которую представляет мэр Янис Байкс, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии. "Валмиере и Видземе" набрала 60,32% голосов - столько же, как и четыре года назад (60,63%).

Союз "зеленых" и крестьян набрал 15,16% голосов избирателей, "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ - 9,78%, "Единство" - 6,95%.

В думу не прошли партии "Согласие" и "KPV LV".