Ушаков: оппозиция должна прийти к нам и предложить сотрудничать (2)
Выборы-2017 | 4 июня 2017 года, 10:04
Вопрос о возможном сотрудничестве с оппозицией в настоящее время адресован не мне, потому что перед выборами все партии подписали соглашение, что ни в каком виде не будут сотрудничать с политической силой «Согласие/Честь служить Риге!, об этом в интервью Латвийскому телевидению сказал мэр Риги, лидер «Согласия» Нил Ушаков.
Он отметил, что этим партиям нужно принять решение, каким образом они будут готовы «прийти к нам и предложить свое видение о сотрудничестве, и тогда посмотрим».
Как известно, перед выборами партии "Vienotība", "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) и Союз «зеленых» и крестьян подписали меморандум, в котором пообещали не создавать коалицию с «Согласием/ЧСР.
Не хотят сотрудничать,т.е не хотят работать.А на какой хрен нужны такие депутаты.За палки в колёса,ещё и зарплату получать будут?
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Да они и не хотели работать. Наобещали бесплатный проезд всем рижанам,медицинскую страховку и бля,бля,бля!!! Конечно всего этого не было бы,но виновато "Согласие",все деньги украло. Вот это их план был! Ничего никогда для людей,а только для своей выгоды.
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