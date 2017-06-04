Выборы-2017 |

Вопрос о возможном сотрудничестве с оппозицией в настоящее время адресован не мне, потому что перед выборами все партии подписали соглашение, что ни в каком виде не будут сотрудничать с политической силой «Согласие/Честь служить Риге!, об этом в интервью Латвийскому телевидению сказал мэр Риги, лидер «Согласия» Нил Ушаков.

Он отметил, что этим партиям нужно принять решение, каким образом они будут готовы «прийти к нам и предложить свое видение о сотрудничестве, и тогда посмотрим».

Как известно, перед выборами партии "Vienotība", "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK (VL-TB/LNNK) и Союз «зеленых» и крестьян подписали меморандум, в котором пообещали не создавать коалицию с «Согласием/ЧСР.