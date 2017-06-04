Выборы-2017 |

Объединенный список "Согласия"/"Честь служить Риге" (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов, свидетельствуют новейшие данные Центральной избирательной комиссии.

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, "Согласие"/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, "Согласие"/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии "Для развития Латвии", которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-ТB/LNNK) - 9,24% и "Единства" - 6,26%.

С учетом такого распределения голосов ЛОР/"Для развития Латвии" получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, VL-ТB/LNNK - шесть, "Единство" - четыре.

Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера. Первым за чертой остался Союз "зеленых" и крестьян, набравший всего 3,29% голосов избирателей.