Партия Бондарса не будет "дружить" в Рижской думе с блоком Ушакова/Америкса (12)

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Выборы-2017 | 4 июня 2017 года, 13:00

Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "Для развития Латвии" не готовы сотрудничать в Рижской думе с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР), заявил лидер списка ЛОР/"Для развития Латвии" Мартиньш Бондарс.

"Мы были теми, кто поднял флаг за смену власти в Рижской думе, заявив об этом четко и недвусмысленно", - напомнил он.

ЛОР/"Для развития Латвии" не видит возможности формировать коалицию вместе с силами, которые во время предвыборной кампании призывали заменить, сказал политик.

Мэр Риги, лидер "Согласия" Нил Ушаков ранее заявил, что вопрос о возможном сотрудничестве в настоящее время нужно адресовать не "Согласию"/ЧСР, а партиям, которые перед выборами подписали соглашение о том, что ни в коем случае не будут с ними сотрудничать.

Эти партии должны решить, готовы ли "прийти к нам и предложить свое видение сотрудничества, и тогда мы посмотрим", сказал Ушаков.

Перед выборами "Единство", нацобъединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-ТB/LNNK) и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает, что после выборов они не будут вступать в коалицию с "Согласием"/ЧСР.

Комментарии 12
пен-ка2 часа назад
сотрудничать не будут? это значит будут тормозить работу, мешать работать, сами работать не будут единственно что будут - получать зарплату в думе и еще успевать якобы поработать в 3-7 местах. Может их сразу уволить как разгильдяев, а не кормить ещё 4 года
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да уж2 часа назад
возникает вопрос-зачем Рижской думе нужна оппозиция? для обеспечения ничего не делающих чиновников -паразитов огромными шестизначными зарплатами господину шноре вшей надо бело искать именно среди них и в своем окружении
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Рижанин2 часа назад
До Всемирного Потопа Бог разрешил человечеству есть только овощи и фрукты, а после Потопа - мясо.
Даже Бог проявил гибкость в новой ситуации и представил новую программу.

Упёртость и отрыв от реальности ещё не помог ни одной партии и политику :)
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