Выборы-2017 |

Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "Для развития Латвии" не готовы сотрудничать в Рижской думе с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР), заявил лидер списка ЛОР/"Для развития Латвии" Мартиньш Бондарс.

"Мы были теми, кто поднял флаг за смену власти в Рижской думе, заявив об этом четко и недвусмысленно", - напомнил он.

ЛОР/"Для развития Латвии" не видит возможности формировать коалицию вместе с силами, которые во время предвыборной кампании призывали заменить, сказал политик.

Мэр Риги, лидер "Согласия" Нил Ушаков ранее заявил, что вопрос о возможном сотрудничестве в настоящее время нужно адресовать не "Согласию"/ЧСР, а партиям, которые перед выборами подписали соглашение о том, что ни в коем случае не будут с ними сотрудничать.

Эти партии должны решить, готовы ли "прийти к нам и предложить свое видение сотрудничества, и тогда мы посмотрим", сказал Ушаков.

Перед выборами "Единство", нацобъединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-ТB/LNNK) и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает, что после выборов они не будут вступать в коалицию с "Согласием"/ЧСР.