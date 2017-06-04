Партия Бондарса не будет "дружить" в Рижской думе с блоком Ушакова/Америкса (12)
Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "Для развития Латвии" не готовы сотрудничать в Рижской думе с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР), заявил лидер списка ЛОР/"Для развития Латвии" Мартиньш Бондарс.
"Мы были теми, кто поднял флаг за смену власти в Рижской думе, заявив об этом четко и недвусмысленно", - напомнил он.
ЛОР/"Для развития Латвии" не видит возможности формировать коалицию вместе с силами, которые во время предвыборной кампании призывали заменить, сказал политик.
Мэр Риги, лидер "Согласия" Нил Ушаков ранее заявил, что вопрос о возможном сотрудничестве в настоящее время нужно адресовать не "Согласию"/ЧСР, а партиям, которые перед выборами подписали соглашение о том, что ни в коем случае не будут с ними сотрудничать.
Эти партии должны решить, готовы ли "прийти к нам и предложить свое видение сотрудничества, и тогда мы посмотрим", сказал Ушаков.
Перед выборами "Единство", нацобъединение "Visu Latvijai!"-TB/LNNK (VL-ТB/LNNK) и Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает, что после выборов они не будут вступать в коалицию с "Согласием"/ЧСР.
Даже Бог проявил гибкость в новой ситуации и представил новую программу.
Упёртость и отрыв от реальности ещё не помог ни одной партии и политику :)