Выборы-2017 |

Центральная избирательная комиссия постановила объявить повторные выборы самоуправления на участке №785 в Кекавском крае.

С просьбой отменить результаты выборов на этом участке в ЦИК обратилась кандидат в депутаты от национального объединения VL-TB/LNNK Иева Арнте.

Чтобы преодолеть 5%-й барьер, VL-TB/LNNK не хватило в Кекавском крае пяти голосов, однако, как информировала ЦИК Арнте, в ее распоряжении есть информация о том, что на участке №785 при подсчете голосов оказалось на шесть бюллетеней больше, чем подписей избирателей.

Как указала кандидат, возможно, бюллетени были добавлены или члены избирательной комиссии забыли дать подписаться некоторым голосующим. В любом случае, по словам Арнте, Кекавская избирательная комиссия свою работу не проделала должным образом.

"Если бы все было корректно, возможно, мы бы эти пять необходимых голосов получили. Мы не хотим смириться с тем, что VL-TB/LNNK не прошло в думу из-за халатности комиссии", - заявила Арнте.

В целом в Кекавскую краевую думу из 14 списков прошли кандидаты девяти.

Больше всего голосов удалось набрать Новой консервативной партии - 21,38%. 12,07% голосов избирателей на выборах получил Крестьянский союз Латвии, 11,24% - Альянс регионов.

Партия "Честь служить нашей Латвии" получила 9,58% голосов, список "Единства, "Партии роста" и "Для развития Латвии" - 7,9%, "Согласие" - 6,85%, "Едины для Латвии" - 5,21%, Видземская партия - 5,2%, Латвийская Зеленая партия - 5,13%.