Выборы-2017 |

Центральная избирательная комиссия постановила не отменять результаты выборов на 38 участках в Риге.

С просьбой отменить результаты выборов на 38 столичных избирательных участках в ЦИК обратился кандидат в депутаты Рижской думы от партии "Единство" Валдис Гаварс, который, правда, сегодня отозвал часть заявления.

Члены ЦИК на заседании пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что на этих избирательных участках имели место нарушения, которые повлияли бы на результаты выборов в Риге.

Как сообщалось, по итогам выборов большинство в Рижской думе сохранил объединенный список "Согласия"/"Честь служить Риге" - 50,85% голосов.