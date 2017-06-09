ЦИК не отменит результаты выборов на 38 рижских участках
Выборы-2017 | 9 июня 2017 года, 14:09
Центральная избирательная комиссия постановила не отменять результаты выборов на 38 участках в Риге.
С просьбой отменить результаты выборов на 38 столичных избирательных участках в ЦИК обратился кандидат в депутаты Рижской думы от партии "Единство" Валдис Гаварс, который, правда, сегодня отозвал часть заявления.
Члены ЦИК на заседании пришли к выводу, что нет никаких доказательств того, что на этих избирательных участках имели место нарушения, которые повлияли бы на результаты выборов в Риге.
Как сообщалось, по итогам выборов большинство в Рижской думе сохранил объединенный список "Согласия"/"Честь служить Риге" - 50,85% голосов.