Выборы-2017 |

Если мэром Юрмалы будет выдвинут Гатис Трускнис (Союз "зеленых" и крестьян), национальное объединение VL-TB/DNNL готово работать в оппозиции, заявил руководитель юрмальского отделения партии Янис Жугов.

Правда, будет ли выбран Трускнис мэром Юрмалы, неясно.

"Мы не уверены, что Трускниса выберут - у СЗК шесть голосов, и этого недостаточно. Мы его не поддержим. "Тебе, Юрмала"/Новая консервативная партия его не поддержит. Кроме того, Трукнис из Латвийской Зеленой партии, не сказано, что Латвийский крестьянский союз его поддержит", - заявил Жугов, добавив, что Трукснис может быть избран только при поддержке "Согласия".

Как сообщалось, СЗК, скорее всего, выдвинет на должность мэра оказавшегося в поле зрения Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Гатиса Труксниса, подтвердила нынешний мэр города Рита Спроге.

"Он был первым в списке, и жители ему отдали больше всего голосов, поэтому было бы несправедливо, если бы на должность мэра выдвигали, например, меня, а не Труксниса", - сказала Спроге, добавив, что он был отличным руководителем думы в течение семи лет.