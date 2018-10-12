Выборы-2018 |

Чтобы показать уважение к мнению избирателей, в правительство стоит пригласить не более одной партии из нынешней коалиции, заявил бывший премьер-министр Латвии Валдис Биркавс. Об этом пишет KasJauns.

По мнению Биркавса, результат выборов показал, что жители хотят видеть новых людей и новую политику.

По его словам, ситуация очень похожа на ту, которая была в Латвии в декабре 1995 года - тогда в Сейм попало 11 партий, а правительство составили представители семи политических сил.

"Сейчас есть партия, которая похожа на команду "зигеристов", и есть по крайней мере четыре новых партии, для которых попадание в правительство является вопросом выживания. Единственная партия, у которой есть стабильный электорат, это национальное объединение. Думаю, что эти политические силы найдут общий язык", - отметил Биркавс.

Как ранее писал Mixnews, Новая консервативная партия (НКП) заявила, что не хочет видеть СЗК в составе нового правительства.

По итогам выборов в Сейм прошли семь партий. У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV - по 16, у партии "Для развития/За!" - 13, у национального объединения VL!-TB/LNNK - 13, у СЗК - 11, у "Нового Единства" - восемь мандатов.

Фото: flickr.com/Saeima