Биркавс: в правительстве должна быть только одна партия нынешней коалиции (16)

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Выборы-2018 | 12 октября 2018 года, 13:42

Чтобы показать уважение к мнению избирателей, в правительство стоит пригласить не более одной партии из нынешней коалиции, заявил бывший премьер-министр Латвии Валдис Биркавс. Об этом пишет KasJauns.

По мнению Биркавса, результат выборов показал, что жители хотят видеть новых людей и новую политику.

По его словам, ситуация очень похожа на ту, которая была в Латвии в декабре 1995 года - тогда в Сейм попало 11 партий, а правительство составили представители семи политических сил.

"Сейчас есть партия, которая похожа на команду "зигеристов", и есть по крайней мере четыре новых партии, для которых попадание в правительство является вопросом выживания. Единственная партия, у которой есть стабильный электорат, это национальное объединение. Думаю, что эти политические силы найдут общий язык", - отметил Биркавс.

Как ранее писал Mixnews, Новая консервативная партия (НКП) заявила, что не хочет видеть СЗК в составе нового правительства.

По итогам выборов в Сейм прошли семь партий. У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV - по 16, у партии "Для развития/За!" - 13, у национального объединения VL!-TB/LNNK - 13, у СЗК - 11, у "Нового Единства" - восемь мандатов.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 16
Бля!1 день назад
"Ну всё! Пропал дом!" Теперь наши зиговцы каждую неделю будут ходить фекальным шествием и петь пестню, как Швондер "Суровые годы уходят"
1
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Вот не понимаю я 1 день назад
О каких новых партиях речь ведёт Биркавс. За ним стоят все те же люди нашей правящей элиты. Если окажется,что кплв - проект Шлессерса, а НКП, НЕ и За - проекты спонсоров Единства (НВ), то о каких переменах здесь может идти речь? Задвинули Лембергса от кормушки, на его место пришёл Шлессерс и Мерони?
3
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Вот такая демократия1 день назад
Поправьте меня, если ошибаюсь - НО на пятом месте по результатам выборов?
2
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