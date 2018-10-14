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Намного более значимую роль играет компетенция будущего министра земледелия и его команды, а также способность продолжать начатую деятельность и довести ее до желаемого латвийскими фермерами результата, а не политическая партия. Такое мнение в интервью агентству LETA выразили опрошенные представители отрасли сельского хозяйства в Латвии.

Директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Вилнитис указал, что три партии одновременно ведут дискуссии о формировании правительства и процесс идет тяжело.

"Я не слышал логических аргументов и предложений в связи с налоговой политикой, удивляют дискуссии о том, что почти в каждом регионе могла бы быть своя налоговая политика. Ужасает компетенция, с которой политики без неудобств выступают с такими речами. О потенциальном министре культуры вообще никаких комментариев давать не буду", - заявил он.

Вилнитис добавил, что LOSP ожидает увидеть конкретные ценности и проделываемые работы, за которые вступаются партии.

"Было услышано слово "правомерность", однако нет ясности, как ее (правомерность - прим. ред.) приведут в порядок. Прозвучали речи о повышении минимальной зарплаты, однако опять же, хотелось бы послушать о том, как этого добиться", - отметил директор совет, указав, что пока у партий разные видения и установки о проделываемой работе.

Председатель правления общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш подчеркнул, что намного большее значение имеют навыки кандидатов на посты министров и их способность достигнуть целей в конкретной сфере, а не разделение партий на должности в правительстве.

"Чтобы партия переняла кресло какого-то министра, должно быть много знаний, а также достаточно эрудированных и конструктивных людей, которые будут это делать, поскольку стоит считаться с начатой работой. Касательно сельского хозяйства у этого человека не будет времени ознакомиться с организациями отрасли, их нуждами и амбициями, поскольку разговоры о следующем периоде планирования близки к финишной прямой, их нужно успешно довести до конца", - заявил Лаздиньш, указав, что фермеры готовы встретиться с потенциальными кандидатами на должность поста земледелия, но пока рано давать оценку тому, представитель какой партии будет самым успешным на этой должности.

Напомним, НКП предложила модель коалиции, в которую войдут "консерваторы", KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство". Таким образом "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян могут остаться в оппозиции.

Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность Национальному объединению. Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Фото: flickr.com/jperezsl