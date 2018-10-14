Выборы-2018 |

В конце следующей недели у избранных в Сейм партий предусмотрен первый этап переговоров с президентом Латвии Раймондом Вейонисом, но, скорее всего, политические силы к тому времени не достигнут компромисса в формировании нового правительства. Об этом пишет NRA.

На данный момент инициативу в создании Кабинета министров взяли на себя Новая консервативная партия (НКП) и KPV LV, которые на выборах получили по 16 депутатских мандатов в новом созыве Сейма.

НКП предложила модель коалиции, в которую войдут "консерваторы", KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство".

НКП также озвучила свою идею о разделении сфер ответственности. После заявления НКП, кандидат в премьер-министры от KPV LV Алдис Гобземс сообщил, что распределение должностей в новом правительстве сейчас происходит опрометчиво и поспешно. Он указал, что в стране нет конституционного кризиса и еще какое-то время будут работать избранные ранее министры, поэтому нет основания для спешки в формировании правительства.

Тем временем кандидат в премьер-министры от НКП Янис Борданс отметил, что его партия не видит необходимости для длительных переговоров. Правительство будет сформировано в декабре или январе, добавил политик.

По его словам, еще одной причиной для того, что с этим не стоит затягивать, является план госбюджета. Дееспособное правительство ожидают увидеть и партнеры Латвии по НАТО, отметил Борданс.

Еще один аспект вызвал разногласия у политических партий - сама модель коалиции. НКП принципиально не хочет сотрудничать с Союзом "зеленом" и крестьян (СЗК). Даже в случае, если другие партнеры предложат взять на себя ответственность в формировании правительства, "консерваторы" не видят возможности создать другую модель коалиции и работать с СЗК.

Тем временем нацблок и "Для развития/За" видят проблемы в предложенной модели коалиции, побуждая включить в правительство шесть партий (в том числе и СЗК), а не пять. "Для развития/За" также приглашала многие партии на двусторонние разговоры о процессе формирования правительства.

Пока партии избегают комментариев о предложении НКП, подчеркивая, что это стоит обсуждать на собраниях политических сил. Свое мнение об инициативе НКП партии должны озвучить до середины следующей недели. На данный момент существуют лишь неофициальные прогнозы того, что партии, получившие предложение НКП, могли бы его не принять.

Кроме того, некоторые политики сначала хотели бы получить большее понимание того, каким будет предложение KPV LV, в том числе и каких людей партия хочет выдвинуть на должности министров.

Избранные партии сомневаются, что до встречи с президентом удасться достигнуть компромисса. На данный момент существует слишком много неясностей и вопросов, чтобы прогнозировать исход переговоров, считают политики.

Фото: flickr.com/saeima