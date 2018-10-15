Выборы-2018 |

Партия Яниса Борданса сразу после выборов взяла на себя инициативу в формировании нового правительства. Однако, теперь, кажется, Новая консервативная партия потеряла эту возможность, поскольку инициативу на себя переняла партия Артуса Кайминьша KPV LV, отказавшаяся участвовать во втором кругу переговоров. Об этом пишет NRA.

На этой неделе должен состояться второй круг переговоров о формировании правительства. На приглашение НКП приступить ко второму этапу дискуссий отозвались "Для развития/За!", "Новое Единство", Национальное объединение (VL-TB/LNNK). Между тем KPV LV сообщила, что на встречу не придет, поскольку представители партии еще не встретились с другими политическими силами, избранными в Сейм.

Портал сообщает, что эксперты по конституционным правам удивлены тому, как НКП могла презентовать модель нового правительства через неделю после выборов, поскольку, согласно традициям, президент государства номинирует нового премьер-министра только тогда, когда предыдущий созыв Сейма официально теряет свои полномочия.

Как отмечает NRA, сам президент Латвии Раймонд Вейонис пока отказывается комментировать предложенную "консерваторами" модель коалиции, пока не встретится со всеми партиями, избранными в Сейм.

Между тем политолог Филипп Раевский считает, что НКП потеряла возможность формировать коалицию, поскольку слишком быстро раскрыла свое видение нового правительства.

"В этом случае НКП реально сильно поспешили - не смогли выдержать паузу. В тот момент, когда они объявили состав правительства, казалось, что никто из партнеров не доволен. Им это предложение стоило обсудить, а не поставить потенциальных партнеров перед фактом. Не сработала стратегия ведения переговоров. Теперь, когда НКП раскрыла все свои карты, кто-то другой может предложить модель новее и, возможно, лучше", - указал политолог.

Напомним, НКП предложила модель коалиции, в которую войдут "консерваторы", KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство".

Партия также озвучила свою идею о разделении сфер ответственности. После заявления НКП, кандидат в премьер-министры от KPV LV Алдис Гобземс сообщил, что распределение должностей в новом правительстве сейчас происходит опрометчиво и поспешно.

Фото: flickr.com/Saeima