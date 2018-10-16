Выборы-2018 |

Состав Сейма 13-го созыва уже известен и сейчас активно ведется формирование правительства. Агентство Kantar TNS провело опрос, чтобы узнать, на кого бы жители Латвии возложили ответственность в создании нового Кабинета министров. Об этом пишет Skaties.lv.

Согласно результатам опроса, треть (33%) латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет хотели бы, чтобы партия "Согласие" формировала правительство.

23% респондентов считают, что эту задачу стоит доверить Новой консервативной партии. Между тем каждый десятый житель Латвии (10%) уверен, что формированием правительства должна заниматься KPV LV.

В свою очередь 7% опрошенных создание нового Кабмина доверили бы "Для развития/За!".

Только 4% латвийцев считают, что формированием нового правительства должно заниматься Национальное объединение, а СЗК в этом поддерживают еще меньше жителей - только 2%. 1% опрошенных хотели бы, чтобы Кабмин был сформирован из "Нового Единства".

Напомним, НКП предложила модель коалиции, в которую войдут "консерваторы", KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство". Таким образом "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян могут остаться в оппозиции.

НКП собирается "поделить" министерства между партиями в коалиции. Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность Национальному объединению. Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Между тем партия KPV LV отказалась участвовать во втором круге переговоров с НКП о формировании правительства.

Фото: facebook.com/СДП "Согласие"