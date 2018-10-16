Треть латвийцев доверила бы формирование Кабмина "Согласию" (+ОПРОС) (21)

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Выборы-2018 | 16 октября 2018 года, 09:22

Состав Сейма 13-го созыва уже известен и сейчас активно ведется формирование правительства. Агентство Kantar TNS провело опрос, чтобы узнать, на кого бы жители Латвии возложили ответственность в создании нового Кабинета министров. Об этом пишет Skaties.lv.

Согласно результатам опроса, треть (33%) латвийцев в возрасте от 18 до 60 лет хотели бы, чтобы партия "Согласие" формировала правительство.

23% респондентов считают, что эту задачу стоит доверить Новой консервативной партии. Между тем каждый десятый житель Латвии (10%) уверен, что формированием правительства должна заниматься KPV LV.

В свою очередь 7% опрошенных создание нового Кабмина доверили бы "Для развития/За!".

Только 4% латвийцев считают, что формированием нового правительства должно заниматься Национальное объединение, а СЗК в этом поддерживают еще меньше жителей - только 2%. 1% опрошенных хотели бы, чтобы Кабмин был сформирован из "Нового Единства".

Напомним, НКП предложила модель коалиции, в которую войдут "консерваторы", KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство". Таким образом "Согласие" и Союз "зеленых" и крестьян могут остаться в оппозиции.

НКП собирается "поделить" министерства между партиями в коалиции. Три министерства НКП предлагает взять под свою ответственность Национальному объединению. Это министерства культуры, образования и науки и земледелия.

Между тем партия KPV LV отказалась участвовать во втором круге переговоров с НКП о формировании правительства.

Фото: facebook.com/СДП "Согласие"

Комментарии 21
Well2 часа назад
Да кого же Латвии интересует треть населения? Мы для них быдло. Нацисты и русофобы правят Латвией.
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Алекс2 часа назад
А я бы доверил формировать правительство Центристской партии Эстонии,которая выступает за права русскоязычных в Эстонии ,выдвинув в своей программе требования,что если негражданин отжил в Эстонии 25 лет,то всем дать гражданство.
Русские школы в Эстонии будут финансировать,чтобы больше внимания уделялось и эстонскому языку.
да уже и одно то ,что премьер-министр поздравил русскоязычных с новым ,2018.годом ,уже внушает уважение.
,,Согласие,,же варится в одном котле с другими партиями и на них столько компры у соответствующих структур касаемых РД,что Ушаков энд КО будут плясать как скажут.
А чуть что,то можно и откопать нановоду,оторая вдруг всплыла и тихо почила в бозе.Видно договорились по какому то вопросу.
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dimkin2 часа назад
2 билета в Ирландию ?
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