Выборы-2018 |

Латвийское общество достаточно расколото - это показывают результаты прошедших выборов. Однако выбор электората стоит уважать. Такое мнение в интервью газете Neatkarīgā высказал председатель национального объединения VL-TB/LNNK Райвис Дзинтарс.

Между тем, он неоднократно заявлял, что нацблок готов говорить со всеми политическими силами представленными в новом Сейме, кроме набравшей большинство голосов избирателей "Согласия".

Он подчеркнул, что одна из трех партий, набравших больше всего голосов будет во главе правительства.

"Не скажу, что нам очень нравится вся эта общая картина, которую нарисовали избиратели, но нам стоит ее уважать. Вывод такой, что латвийское общество удалось достаточно расколоть. Поиски нового медведя счастья, который придет и поборет всех старых, плохих, накажет их и принесет свет даже в обстоятельствах, когда есть экономический рост и удалось осуществить разные хорошие задумки, выборы до сих пор работают. Будет это хорошо или плохо, время покажет, но следует уважать выбор электората и одной из этих трех партий придется руководить правительством", - указал Дзинтарс.

Напомним, по итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV — по 16, у партии "Для развития/За!" — 13, у национального объединения VL-ТB/LNNK — 13, у СЗК — 11, у "Нового Единства" — восемь мандатов.