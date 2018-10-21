Выборы-2018 |

Кандидат в премьер-министры от Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс нашел идеологический комплимент в свою пользу: либеральный премьер не сможет управлять коалицией из консервативных политических сил. Об этом сообщает передача de facto Латвийского телевидения, пишет KasJauns.

По словам Борданса, консервативные партии представлены в новом Сейме в большинстве и было бы нелогично, если бы премьер-министр был либеральным.

"Нам принципиально, чтобы НКП управляла сферой правомерности в стране. Что касается того, стану я премьером или нет... Я скажу так: если премьер будет из либеральной партии, я не вижу в этом логики, будем откровенными, консервативные партии находятся в большинстве", - указал политик.

Как сообщалось ранее, после прошедших в четверг и пятницу консультаций с политическими партиями президент Раймонд Вейонис рассмотрит кандидатуры Алдиса Гобземса (KPV LV), Яниса Борданса (Новая консервативная партия, НКП) и Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") на должность премьер-министра.

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

Президент выдвинет только такого кандидата на пост премьер-министра, в отношении которого не будет никаких сомнений в его возможности получить допуск к государственной тайне, и во время прошедших встреч Вейонис предложил всем трем потенциальным кандидатам подать необходимые документы.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, "KPV LV" и "Для развития/За!".

Фото: flickr.com/Saeima