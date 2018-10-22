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Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) должен остаться в оппозиции, в то время как Новая консервативная партия (НКП) обязана стать одной из политических сил, включенных в коалицию. Поскольку без "консерваторов" сформировать правительство невозможно. Такое мнение в интервью Латвийскому радио выразил кандидат НКП на пост премьера Янис Борданс

"Мы добьемся того, чтобы Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) остался в оппозиции", - заявил он.

Борданс является одним из трех политиков, кандидатуры которых на пост главы правительства продолжит рассматривать президент Раймонд Вейонис.

Политик уверен, что потенциальные партнеры прислушаются к мнению НКП.

"Без участия нашей партии правительство не сформировать - давайте будем реалистами. Поэтому я думаю, что наше мнение будет учтено", - сказал он.

На замечание о том, что количественно коалицию можно создать и без НКП, Борданс заявил, что математически это возможно.

"Но не думаю, что кто-то пойдет на такое самоубийство", - сказал лидер партии, добавив, что это будет неприятный сигнал для общества.

Таким образом, НКП продолжит переговоры о коалиции из пяти партий - без СЗК и "Согласия", сказал Борданс.

На вопрос, готов ли он работать в правительстве под руководством Артиса Пабрикса ("Для развития/За!"), Борданс ответил, что Пабрикс - интересный кандидат в премьеры, который никогда не приходит на переговоры.

Как сообщалось ранее, прошедшие на прошлой неделе консультации партий не внесли ясности в процесс формирования правительства, и в настоящее время не известны ни потенциальный состав коалиции, ни возможный кандидат на пост премьера.

Президент после состоявшихся в четверг и пятницу консультаций с политическими партиями заявил, что рассмотрит кандидатуры Алдиса Гобземса (KPV LV), Янис Борданса (НКП) и Артиса Пабрикса ("Для развития/За!") на должность премьер-министра.

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

В настоящее время инициативу формирования правительства на переговорах взяли на себя НКП, KPV LV и "Для развития/За!".

НКП настаивает на том, чтобы сформировать коалицию из пяти партий, без СЗК и "Согласия". Остальные потенциальные партнеры по правительству считают, что в коалицию должен войти и СЗК.

НКП на прошлой неделе выдвинула предложения по модели правительства и распределении сфер ответственности, но ни одна партия с ними не согласилась.

Фото: konservativie.lv