Выборы-2018 |

Эдгар Ринкевич пока является лучшим доступным кандидатом на должность министра иностранных дел в независимости от того, будет новое правительство сформировано из пяти или из шести партий. Такое мнение в интервью телеканалу LNT высказал кандидат в премьер-министры от "Для развития/За!" Артис Пабрикс.

Комментируя предложение Новой консервативной партии назначить на должность министра иностранных дел человека с дипломатическим опытом и нейтральной политической позицией, Пабрикс отметил, что у Ринкевича этот опыт есть, но политически нейтральным он не является, так как избран в парламент от "Нового Единства".

Однако, по мнению Пабрикса, Латвия "не может себе позволить метаться с такой существенной должностью в такой сложной геополитической ситуации". Бывший европарламентарий считает, что Ринкевич является лучшим кандидатом на пост главы МИД.

Лидер "Для Развития/За!" также указал, что у него лично нет никаких претензий к проделанному нынешним министром обороны Раймондом Бергманисом.

Говоря о министрах будущего правительства, Пабрикс заявил, что не исключает никаких дискуссий, поскольку желаний получить конкретные министерские портфели будет больше, чем постов в правительстве.

"Мы будем смотреть на квалификацию кандидатов, сравнивать, смотреть на направления, важные для каждой из партий, но до этого мы еще не дошли, это должен все же делать кандидат в премьеры, названный президентом", - отметил политик.

Бывший европарламентарий надеется на то, что партии смогут найти компромисс во время формирования правительства.

"Я очень надеюсь, что в переговорах каждая из партий сможет сделать шаг навстречу другим или шаг назад, чтобы хоть немного отступить. Ясно, что ни одна из партий стопроцентно не получит того, чего хочет", - сказал Пабрикс.

Напомним, НКП предложила модель коалиции, в которую войдут НКП, KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство".

Объединению "Для развития/За" НКП предлагает три министерских портфеля: министров финансов, благосостояния и здравоохранения, а также кресло спикера Сейма, в котором, по неофициальной информации, хотела бы видеть Артиса Пабрикса.

В должности министра иностранных дел НКП хотела бы видеть карьерного дипломата.

Фото: flickr.com/Saeima