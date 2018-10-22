Выборы-2018 |

Латвийское общество должно дорасти до мысли, что знание государственного языка не является признаком патриотизма. Такое мнение в программе Латвийского радио 4 "Открытый вопрос" высказал журналист, публицист и политический обозреватель Марис Зандерс. Об этом пишет rus.lsm.lv .

По мнению журналиста, латвийское общество глубоко увязло в национальных противоречиях. Это, в частности, заметно по отношению к политической партии "Согласие".

"Мы просто застряли. Не то что в истории, а в какой-то схеме, как это все делается... Вот так оно повелось. Всегда "Согласие" берет столько голосов, а им говорят — ну и молодцы. [...] Буквально на днях вышел сборник статей ученых "Даугавпилсский край". Пока мы не поймем, что человек может быть патриотом этой страны и не говорить по-латышски — вот так и будет. Это хорошая книга. Даугавпилсский край — сложный даже по латгальским меркам. Исследователи в своих статьях многократно подчеркивали, что часто бывает, например, этнически польская семья, которая говорит по-русски. Католическое богослужение идет на русском. Но это не меняет дела, если они патриоты. До этого мы до сих пор почему-то не дошли. [...] Мы застряли", — повторил Зандерс.

Он добавил, что не испытывают симпатий к набравшему большинство голосов "Согласию", однако резко негативное отношение к этой партии среди значительной части населения и политической элиты считает иррациональным.

"Я не сторонник "Согласия", это никакой не секрет. Но я просто думаю — что они еще должны сделать? Это уже что-то религиозное. Ну что? Кровью перед Памятником Свободы расписаться? Я понимаю, что не верят Ушакову. Но это уже что-то иррациональное", - указал Зандерс.

Напомним, по итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV — по 16, у партии "Для развития/За!" — 13, у национального объединения VL-ТB/LNNK — 13, у СЗК — 11, у "Нового Единства" — восемь мандатов.