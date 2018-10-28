Выборы-2018 |

Если 6 ноября не будет соглашения о правительственной коалиции, председателем Сейма может быть избран относительно случайный человек, считает политолог Ояр Скудра.

Он пояснил, что, если 30 октября, когда у потенциальных партнеров по коалиции назначена встреча с президентом Раймондом Вейонисом, "не случится приятная неожиданность", то партии, видимо, будут ждать 6 ноября - первого заседания 13-го Сейма.

По словам политолога, президента беспокоит, что новые избранные в парламент политические силы не смогут договориться о спикере Сейма и остальных членах президиума.

"Можем предполагать, что будет избран случайный человек по той причине, что коалиционное большинство не поддается определению", - указал Скудра.

Теоретически можно допустить, что между партиями есть соглашение о создании политических блоков для использования этого фактора при выборах председателя Сейма и президента, считает политолог.

Скудра уверен, что достаточно договориться "Согласию", Новой консервативной партии (НКП) и KPV LV. Однако, по его словам, это выглядит невероятным, и они выберут председателем кого захотят.

Напомним, НКП предложила модель коалиции, в которую войдут "консерваторы", KPV LV, "Для развития/За", Национальное объединение и "Новое Единство".

На должности спикера Сейма НКП хотела бы видеть кандидата в премьер-министры от "Для развития/За!" НКП видеть Артиса Пабрикса.