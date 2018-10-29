Выборы-2018 |

Не прошедший в Сейм 13-го созыва депутат 12-го Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Янис Клаужс оспорил в суде результаты парламентских выборов, и во вторник, 30 октября, Верховный суд (ВС) рассмотрит его иск об отмене результатов выборов.

Департамент по административным делам ВС рассмотрит также иск Клаужса об отмене решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о заявлении от 18 октября 2018 года, которым ЦИК не удовлетворил просьбу Клаужса пересчитать поданные за него голоса избирателей.

ВС рассмотрит иск Клаужса в устном процессе.

Рассмотрение иска начнется в 10.00

Ранее Клаужс обратился в Полицию безопасности и ЦИК, так как усомнился в правильности результатов выборов 13-го Сейма, поскольку количество поставленных ему избирателями в бюллетенях "плюсов" в результате подсчета голосов значительно уменьшилось.

Фото: flickr.com/saeima