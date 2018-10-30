Выборы-2018 |

Три основных кандидата в премьер-министры назвали политиков, которых хотели бы видеть на ключевых должностях. Своими планами Алдис Гобземс (KPV LV), Янис Борданс ("Новая консервативная партия") и Артис Пабрикс ("Для развития/За!") поделились в студии Delfi TV. Об этом пишет портал Delfi.

Артис Пабрикс заявил, что хотел бы, чтобы должности сохранили глава Министерства иностранных дел Эдгар Ринкевич ("Новое Единство") и министр обороны Раймонд Бергманис (Союз "зеленых" и крестьян (СЗК)).

Янис Борданс не согласился с предложением Пабрикса, потому что его партия исключает Бергманиса как представителя СЗК. Кроме того, добавил он, ему известны претензии к Министерству обороны, касающиеся закупок.

"Мы видим Министерство внутренних дел, возглавляемое Юрисом Юрашсем либо Ютой Стрике. Министерством юстиции может руководить Инесе Либиня-Эгнере из "Нового Единства". Талис Линкайтс и Гатис Эглитис могут исполнять обязанности министра финансов или экономики", — рассказал Борданс.

Алдис Гобземс заявил, что хочет быть последовательным.

"Имена министров мы назовем тогда, когда в премьер-министры будет номинирован кандидат от KPV LV", — сказал он.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня проводит встречи с кандидатами на пост премьера от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом, НКП Янисом Бордансом и KPV LV Алдисом Гобземсом.

Вейонис пригласил Пабрикса, Борданса и Гобземса на встречу в Рижский замок, так как считает работу избранных в 13-й Сейм партий над формированием новой правящей коалиции неудовлетворительной.

Фото: коллаж Skaties.lv