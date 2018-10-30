Выборы-2018 |

Кандидат на должность премьер-министра от Новой консервативной партии (НКП) Янис Борданс уверен, что именно ему президент Раймонд Вейонис должен поручить формирование правительства.

После встречи с президентом Борданс призвал все партии, потенциально участвующие в формировании правительства, открыто прояснить свои позиции, чтобы переговоры могли продолжаться.

"Если президент назовет кандидата быстрее, чем мы договоримся, это может ускорить переговоры", - заявил Борданс.

Борданс изложил президенту позицию НКП. По его мнению, на выборах граждане Латвии ясно дали понять, что хотят перемен, и правительство должно быть ориентировано на перемены.

Борданс добавил, что соответствует всем критериям, чтобы "укомплектовать" правительство по крайней мере с 66 голосами в Сейме.

Он считает, что у НКП есть важные преимущества по сравнению с другими партиями, которые предлагают своих кандидатов в премьеры.

"Публично прозвучавшие в отношении Союза "зеленых" и крестьян и KPV LV намеки на различные экономические группировки довольно сильно дискредитируют кандидата в премьеры от KPV LV", - отметил Борданс.

По сравнению с объединением "Для развития/За!" за НКП отдано больше голосов избирателей, а кандидат объединения на должность премьера Артис Пабрикс не является членом ни одной партии, добавил Борданс.

Он назвал разговор с Вейонисом "позитивным", отметив, что президент не давал оценку Бордансу как кандидату в премьер-министры.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис сегодня проводит встречи с кандидатами на пост премьера от объединения партий "Для развития/За!" Артисом Пабриксом, НКП Янисом Бордансом и KPV LV Алдисом Гобземсом.

Вейонис пригласил Пабрикса, Борданса и Гобземса на встречу в Рижский замок, так как считает работу избранных в 13-й Сейм партий над формированием новой правящей коалиции неудовлетворительной.

Фото: konservativie.lv