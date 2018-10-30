Вейонис: в переговорах о формировании правительства наблюдается прогресс (4)

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Выборы-2018 | 30 октября 2018 года, 20:57

В переговорах избранных в Сейм 13-го созыва партий наблюдается прогресс, однако еще необходимы интенсивные дискуссии, чтобы до первого заседания будущего парламента стал известен состав возможной коалиции, считает президент Латвии Раймонд Вейонис.

Во вторник, 30 октября, Вейонис встретился с кандидатами на пост премьер-министра Алдисом Гобземсом (KPV LV), Янисом Бордансом (Новая консервативная партия) и Артисом Пабриксом ("Для развития/За!").

Кандидаты на должность премьера проинформировали президента о достигнутом в переговорах, проделываемых работах и дальнейшем процессе формирования правительства.

"Потенциальные кандидаты на должность премьер-министра не исключили возможность работать в коалиции даже в том случае, если конкретный политик не станет главой правительства", - указал Вейонис.

Глава государства подчеркнул, что избранным в 13-й Сейм партиям нужно договориться о возможной коалиции и поддержке большинства в парламенте. Это нужно сделать для того, чтобы 6 ноября избрать нового председателя Сейма и президиум, отметил политик.

По словам президента, прозвучавшая инициатива о временном президиуме посеяла бы сомнения в способности нового Сейма принимать решения.

Вейонис признал, что в последние дни в переговорах партий наблюдается прогресс, отмечаются конкретные задачи для нового правительства.

"До первого заседания нового Сейма партии должны продолжать интенсивные консультации, чтобы достигнуть ясности в том, какой будет возможная коалиция", - указал Вейонис.

Ранее, кандидат на должность премьер-министра от НКП Янис Борданс заявил, что именно ему президент Раймонд Вейонис должен поручить формирование правительства.

Комментарии 4
Саня2 часа назад
Пиздец я сегодня блоггер-колумнист.Столько хуйни понаписал,что иду на Пулитцеровскую премию.Пора завязывать нюхать растворитель
6
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Patriot2 часа назад
Protams, ka sarunu gaità tiek meklèts labàkais valdìbas modelis, kas nodrosinàtu efektìvu un lietderìgu valdìbas darbu mùsu Latvijas labà. Deputàtu balsu ir pietiekami, lai mierìgi un pàrdomàti veiktu so darbu.
3
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Факир51 минуту назад
Персоналии в латышской элите значения не имеют: хоть Калныньш, хоть Берзиньш, хоть Борданс - будет всё хреновее. Таута продолжит вымирать, молодёжь бежать, цены и налоги поднимут на всё, что можно, и даже на то, что нельзя. Свернут льготы нуждающимся, подорожают товары и услуги, газ, электричество... Так что по барабану, кто именно сформирует правительство. Имя им легион. А там, глядишь, - и Третья мировая прилетит... Нунц ест бибендум!
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