Выборы-2018 |

В переговорах избранных в Сейм 13-го созыва партий наблюдается прогресс, однако еще необходимы интенсивные дискуссии, чтобы до первого заседания будущего парламента стал известен состав возможной коалиции, считает президент Латвии Раймонд Вейонис.

Во вторник, 30 октября, Вейонис встретился с кандидатами на пост премьер-министра Алдисом Гобземсом (KPV LV), Янисом Бордансом (Новая консервативная партия) и Артисом Пабриксом ("Для развития/За!").

Кандидаты на должность премьера проинформировали президента о достигнутом в переговорах, проделываемых работах и дальнейшем процессе формирования правительства.

"Потенциальные кандидаты на должность премьер-министра не исключили возможность работать в коалиции даже в том случае, если конкретный политик не станет главой правительства", - указал Вейонис.

Глава государства подчеркнул, что избранным в 13-й Сейм партиям нужно договориться о возможной коалиции и поддержке большинства в парламенте. Это нужно сделать для того, чтобы 6 ноября избрать нового председателя Сейма и президиум, отметил политик.

По словам президента, прозвучавшая инициатива о временном президиуме посеяла бы сомнения в способности нового Сейма принимать решения.

Вейонис признал, что в последние дни в переговорах партий наблюдается прогресс, отмечаются конкретные задачи для нового правительства.

"До первого заседания нового Сейма партии должны продолжать интенсивные консультации, чтобы достигнуть ясности в том, какой будет возможная коалиция", - указал Вейонис.

Ранее, кандидат на должность премьер-министра от НКП Янис Борданс заявил, что именно ему президент Раймонд Вейонис должен поручить формирование правительства.