Выборы-2018 |

Под руководством партии KPV LV и ее кандидата на должность премьер-министра Латвия переживет новый рывок, в котором нуждается общество, заявил во вторник, 30 октября, после встречи с президентом Латвии Раймондом Вейонисом кандидат "KPV LV" на должность премьер-министра Алдис Гобземс.

"KPV LV в моем лице готова ввести в стране новую политику, новую, современную повестку дня", - сказал политик.

Президент во время встречи спросил Гобземса о его возможностях сформировать правительство, на что кандидат от KPV LV на пост премьера ответил, что такие возможности есть и они реальны.

Также Гобземс ознакомил Вейониса с наброском правительственной декларации. Завтра с ним будут ознакомлены также правоцентристские партии и журналисты.

Как сообщалось ранее, инициативу переговоров о формировании правительства взяли на себя три партии - KPV LV, "Для развития/За!" и Новая консервативная партия.

Фото: president.lv