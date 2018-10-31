Выборы-2018 |

В целях улучшения собираемости налогов следует изучить возможности введения дифференцированных налоговых ставок в разных регионах и отраслях, говорится в подготовленном партией KPV LV наброске правительственной декларации на тот случай, если формирование правительства будет доверено кандидату от этой партии Алдису Гобземсу.

В сфере образования партия планирует усовершенствовать программы дошкольного обучения, перенять школьную сеть от самоуправлений в руки государства, продлить учебный год и добиться, чтобы школы способствовали приобретению навыков, необходимых современному человеку.

В "декларации Гобземса" говорится также о необходимости уменьшить количество вузов и с 2021 года оставить бюджетные места только в одном вузе.

В сфере медицины планируются "решительные шаги по либерализации фармацевтического рынка", а также переход больничной сети от самоуправлений в ведение государства.

Партия намерена с 1 июля 2019 года полностью отменить компонент обязательной закупки электричества. Планируется также создать при премьер-министре "Совет Топ-20 экспортеров", провести реструктуризацию Latvijas dzelzceļš, с 2021 года освободить от налога на недвижимость единственное жилье. Также планируется провести всеобъемлющее обновление латвийских автодорог, остановить проект электрификации железной дороги и перенаправить средства из него на другие программы.

В декларацию на девяти листах входят и другие предложения по занятости, инфраструктуре, социальной защите, госуправлению, внутренней безопасности, обороне, юстиции и другим областям.

Напомним, во вторник, 30 октября, президент Латвии Раймонд Вейонис встретился с кандидатами на пост премьер-министра Алдисом Гобземсом (KPV LV), Янисом Бордансом (Новая консервативная партия) и Артисом Пабриксом ("Для развития/За!").

Фото: president.lv