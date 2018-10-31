Нацблок: рядом с кремлевским "Согласием" в Сейме никто сидеть не хочет (16)

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Выборы-2018 | 31 октября 2018 года, 18:46

Во вторник, 30 октября, представители избранных в Сейм 13-го созыва партий концептуально договорились о возможных местах будущих депутатов в зале заседаний, немного поменяв традицию рассаживания политических сил согласно идеологическим предпочтениям.

Планируется, что в конце левого фланга традиционно будут сидеть представители "Согласия", с правой стороны о них разместятся представители Союза "зеленых" и крестьян. Ближе к центру сядут представители "Нового Единства" и "Для развития/За!".

Между тем парламентарии от партии KPV LV захотели сидеть справа от находящихся в центре "Для развития/За!", рядом с партией Кайминьша разместятся представители Новой консервативной партии (НКП). В самой правой стороне по традиции сядут члены нацблока VL-TB/LNNK.

Выбор KPV LV сидеть ближе к националистам повлек за собой бурную дискуссию в Twitter. Например, журналист Латвийского телевидения Иво Лейтанс заявил, что это стало первой серьезной проблемой избранных в 13-й Сейм депутатов.

"На первой встрече фракций 13-го возникла серьезная проблем: KPV LV не нравится место в зале Сейма, которое им предложила Инара Мурниеце (между СЗК и "Для развития/За!"). Хотят сидеть правее", - написал он.

Между тем на официальной странице Национального объединения появилось следующее объяснение случившегося - партия считает, что представители KPV LV просто хотят по возможности дальше сидеть от "кремлевского "Согласия"".

Учительница Ирена Олкша в своем Twitter сравнила депутатов со школьниками, которые все никак не могут разобраться, с кем за партой сидеть.

В свою очередь депутат Сейма от "Единства" Алексей Лоскутов решил обратить внимание на традиции парламента.

"Традиционно фракции сидят в соответствии политическому спектру с лева направо, если смотреть со стороны президиума. Интересно, к какой идеологии причисляют представители KPV LV?", - указал политик.

Напомним, по итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV — по 16, у партии "Для развития/За!" — 13, у Национального объединения VL-ТB/LNNK — 13, у СЗК — 11, у "Нового Единства" — восемь мандатов.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 16
Даааа....2 часа назад
Великие дела делают наши « политики». Теперь я верю - новому рывку быть.))))))))
7
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Так и хочется 1 час назад
повторить хорошо всем известную истину : политика - это та же проституция. Все продаётся и фабрикуется на счёт раз-два . Быть прокремлевским скоро станет практически больным проказой , причём эти критерии выдумали и озвучили кучка политиков какого-то "своеобразного " стиля - политтехнологи , которые знают как всем надо жить и как и что ценить в мироустройство знают тоже только они . Теперь наши подшефные должны довести до сознание всего населения , что Согласие - это прокаженные, ходить на работу депутатам лучше в противогазе и в химических перчатках, дабы не подцепить Кремлёвскую заразу. С наших станется и такой цирк организовать ,
Ну а правым депутатам видно совсем не стыдно выставлять на показ как они "заняты делом ".
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Kuku1 час назад
Да хоть на потолок пускай залезут. Возьмут по пистолету и поиграют. Может тогда у нас на выборах точно появятся новые лица.
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