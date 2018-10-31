Выборы-2018 |

Во вторник, 30 октября, представители избранных в Сейм 13-го созыва партий концептуально договорились о возможных местах будущих депутатов в зале заседаний, немного поменяв традицию рассаживания политических сил согласно идеологическим предпочтениям.

Планируется, что в конце левого фланга традиционно будут сидеть представители "Согласия", с правой стороны о них разместятся представители Союза "зеленых" и крестьян. Ближе к центру сядут представители "Нового Единства" и "Для развития/За!".

Между тем парламентарии от партии KPV LV захотели сидеть справа от находящихся в центре "Для развития/За!", рядом с партией Кайминьша разместятся представители Новой консервативной партии (НКП). В самой правой стороне по традиции сядут члены нацблока VL-TB/LNNK.

Выбор KPV LV сидеть ближе к националистам повлек за собой бурную дискуссию в Twitter. Например, журналист Латвийского телевидения Иво Лейтанс заявил, что это стало первой серьезной проблемой избранных в 13-й Сейм депутатов.

"На первой встрече фракций 13-го возникла серьезная проблем: KPV LV не нравится место в зале Сейма, которое им предложила Инара Мурниеце (между СЗК и "Для развития/За!"). Хотят сидеть правее", - написал он.

13.Saeimas frakciju pirmajā sanāksmē nopietna problēma: KPV LV nepatīk vieta Saeimas zālē, kuru savā plānā viņiem piedāvāja I.Mūrniece (starp ZZS un A/PAR). Grib sēdēt vairāk pa labi. — Ivo Leitāns (@ivchix) 30 октября 2018 г.

Между тем на официальной странице Национального объединения появилось следующее объяснение случившегося - партия считает, что представители KPV LV просто хотят по возможности дальше сидеть от "кремлевского "Согласия"".

Diezgan saprotami, ka citu partiju deputāti Saeimas plenārsēžu zālē vēlas sēdēt blakus Nacionālās apvienības deputātiem un pēc iespējas tālāk no Kremļa Saskaņas — Nacionālā apvienība (@VL_TBLNNK) 30 октября 2018 г.

Учительница Ирена Олкша в своем Twitter сравнила депутатов со школьниками, которые все никак не могут разобраться, с кем за партой сидеть.

Kurš ar kuru sēdēs un kuram vairāk plusiņi - jaunie deputāti risina tās pašas problēmas, ko skolēni. Jauki. — irēna olekša (@ireenei) 31 октября 2018 г.

В свою очередь депутат Сейма от "Единства" Алексей Лоскутов решил обратить внимание на традиции парламента.

"Традиционно фракции сидят в соответствии политическому спектру с лева направо, если смотреть со стороны президиума. Интересно, к какой идеологии причисляют представители KPV LV?", - указал политик.

Tradicionāli frakcijas sēž atbilstoši politiskajām spektram no kreisas uz labo, ja skatīties no Prezidija puses. Interesanti, pie kādas ideoloģijas pieskaita sevi KPV? — Aleksejs Loskutovs (@Loskutovs) 30 октября 2018 г.

Напомним, по итогам выборов в Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.

У "Согласия" в новом парламенте будет 23 мандата, у НКП и KPV LV — по 16, у партии "Для развития/За!" — 13, у Национального объединения VL-ТB/LNNK — 13, у СЗК — 11, у "Нового Единства" — восемь мандатов.

Фото: flickr.com/Saeima