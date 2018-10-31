Выборы-2018 |

Департамент по административным делам Верховного суда (ВС) отклонил иск не прошедшего в Сейм 13-го созыва депутата 12-го Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Яниса Клаужса, которым он оспорил результаты парламентских выборов.

Как сообщила представитель ВС Байба Катая, решение ВС обжалованию не подлежит. Полный его текст будет доступен 21 ноября.

Ранее Клаужс обратился в ЦИК, так как усомнился в правильности результатов выборов 13-го Сейма, поскольку количество поставленных ему избирателями в бюллетенях "плюсов" в результате подсчета голосов значительно уменьшилось.

Внятного ответа от ЦИК Клаужс не получил, поэтому попросил отменить результаты выборов Сейма в Латгальском избирательном округе и пересчитать отданные за кандидатов СЗК голоса. ЦИК 16 октября отклонил жалобу Клаужса, и он обратился в суд.

Фото: flickr.com/Saeima