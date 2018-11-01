Выборы-2018 |

Депутатам Сейма 12-го созыва, которые не были избраны в новый парламент, в целом в качестве пособий будет выплачено 610 374 евро, или более 9000 евро каждому депутату. Об этом сообщает телеканал TV3,.

Как сообщает телеканал, одноразовое пособие в размере трех месячных зарплат получат 66 депутатов, мандат которых закончился вместе с полномочиями соответствующего Сейма. Из высчитанных пособий будут вычтены и налоги, отмечает TV3.

Пособия в полном объеме не получат те депутаты, которые все таки попадут в состав 13-го Сейма в течение трех месяцев после окончания их полномочий, встав на место тех парламентариев, которые сложат свои полномочия на время выполнения обязанностей министра.

В этом случае пособие депутату будет выплачено в том объеме, который пропорционален сроку, прошедшему с дня истечения его мандата до его вступления в состав нового Сейма.

Фото: flickr.com/Saeima