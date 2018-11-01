Выборы-2018 |

Сейм, последнее заседание которого состоялось сегодня, принял несколько очень важных и даже исторических решений, считает спикер Сейма Инара Мурниеце.

Завершая заседание, она заявила, что для нее было честью и радостью работать вместе с депутатами этого созыва, принимая важные законы. Работать было интересно - депутаты спорили, но умели и объединиться, сказала она.

После окончания заседания депутаты сфотографировались и попрощались с коллегами, не переизбранными в 13-й Сейм.

По мнению Мурниеце, среди фундаментальных решений 12-го Сейма было решение о переходе на образование о государственном языке. Также она упомянула закон об энергетике, который можно охарактеризовать как отказ от "российской энергетической иглы", решение об открытом избрании президента, увеличение финансирования на оборону.

Комментируя "затор" с формированием нового правительства, Мурниеце сказала, что ситуация необычна для Латвии, и выразила надежду, что соглашение будет достигнуто.

Напомним, в четверг, 1 ноября, Сейм 12-го созыва провел свое последнее заседание — уже 6 ноября должно состояться первое заседание нового парламента, в котором будет 65 новых депутатов. Но сегодня уходящий Сейм вынес окончательные решения по 30 законопроектам, в том числе по принятию восьми новых законов.

Фото: flickr.com/saeima