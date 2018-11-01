Выборы-2018 |

Увеличение численного состава президиума Сейма означает дополнительные расходы, что противоречит ранее данным партиями обещаниям сократить расходы, заявил сегодня президент Латвии Раймонд Вейонис в передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

"Если партии говорили, что хотят сократить статьи расходов в госуправлении и парламенте, то увеличение числа депутатов в президиуме было бы плохим сигналом обществу от новых парламентариев", - указал Вейонис.

Ранее он подчеркнул, что избранные в 13-й Сейм партии должны договориться о возможной коалиции и поддержке парламентского большинства, чтобы 6 ноября избрать новых председателя Сейма и президиум.

Прозвучавшее предложение избрать временный президиум вызывает сомнения в работоспособности нового Сейма, считает президент.

Как сообщалось ранее, политические партии все еще не договорились о том, какие из них будут представлены в президиуме 13-го Сейма, ясности о конкретных должностных лицах тоже пока нет.

Инициативу на переговорах о формировании правительства взяли на себя Новая консервативная партия, KPV LV и "Для развития/За!".