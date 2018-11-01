Выборы-2018 |

Несмотря на то, что в четверг прошло последнее заседание 12-го Сейма и на следующей неделе соберется парламент нового созыва, в переговорах партий о формировании правительства прогресса нет.

Таким образом, увеличивается вероятность, что на первом заседании парламента будут переизбраны четыре нынешних члена президиума Сейма - Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK), Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), Гундар Даудзе (СЗК) и Андрей Клементьев ("Согласие").

Против этого предложения возражают крупнейшие из новых избранных в Сейм партий, но они не смогут обеспечить большинство голосов, потому что у Новой консервативной партии и KPV LV вместе 32 мандата.

На фоне попыток договориться о президиуме Сейма в переговорах о формировании правительства взята условная пауза.

Как указал сопредседатель KPV LV Артус Кайминьш, его партия, как и президент Раймонд Вейонис, против численного расширения президиума Сейма. Также партия не поддерживает сохранение "старого" президиума и временный президиум.

Сопредседатель объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце сказал агентству LETA, что сейчас по инициативе объединения идут активные переговоры по составу президиума Сейма. Ничто не свидетельствует о том, что кто-то из названных президентом кандидатов в премьер-министры готов уступать.

Ранее сообщалось, что президент Латвии остался не доволен увеличением численного состава президиума Сейма, поскольку это означает дополнительные расходы, что противоречит ранее данным партиями обещаниям сократить расходы.

Фото: flickr.com/Saeima