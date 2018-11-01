Состав президиума Сейма может остаться практически неизменным
Несмотря на то, что в четверг прошло последнее заседание 12-го Сейма и на следующей неделе соберется парламент нового созыва, в переговорах партий о формировании правительства прогресса нет.
Таким образом, увеличивается вероятность, что на первом заседании парламента будут переизбраны четыре нынешних члена президиума Сейма - Инара Мурниеце (VL-TB/LNNK), Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство"), Гундар Даудзе (СЗК) и Андрей Клементьев ("Согласие").
Против этого предложения возражают крупнейшие из новых избранных в Сейм партий, но они не смогут обеспечить большинство голосов, потому что у Новой консервативной партии и KPV LV вместе 32 мандата.
На фоне попыток договориться о президиуме Сейма в переговорах о формировании правительства взята условная пауза.
Как указал сопредседатель KPV LV Артус Кайминьш, его партия, как и президент Раймонд Вейонис, против численного расширения президиума Сейма. Также партия не поддерживает сохранение "старого" президиума и временный президиум.
Сопредседатель объединения "Для развития/За!" Юрис Пуце сказал агентству LETA, что сейчас по инициативе объединения идут активные переговоры по составу президиума Сейма. Ничто не свидетельствует о том, что кто-то из названных президентом кандидатов в премьер-министры готов уступать.
Ранее сообщалось, что президент Латвии остался не доволен увеличением численного состава президиума Сейма, поскольку это означает дополнительные расходы, что противоречит ранее данным партиями обещаниям сократить расходы.
Фото: flickr.com/Saeima