Выборы-2018 |

Российскому послу в Латвии Евгению Лукьянову не кажется логичной ситуация, когда получившая на выборах больше всего голосов партия "Согласие" не допущена к власти. Об этом он заявил в интервью агентству LETA.

"Видимо, количество голосов, полученное партией на выборах Сейма, в Латвии не имеет абсолютно никакого значения", - указал посол.

Лукьянов отметил, что латвийское законодательство допускает ситуацию, когда от власти в государстве отлучена партия, набравшая на выборах больше всего голосов.

"Если партия, получившая каждый пятый голос избирателей, отодвинута в сторону, то это удивительно. Я что-то подобное вижу впервые", - сказал посол.

Комментируя результаты возглавляемого Татьяной Жданок Русского союза Латвии на выборах, Лукьянов отметил, что часть латвийского общества волнуют вопросы, которые поднимает эта партия, в частности, борьба за сохранение образования на русском языке.

Посол указал, что не критикует латвийское законодательство, но констатирует факты, в частности, существование института неграждан.

"На мой взгляд, это апартеид, потому что единственным определением этого статуса является "нелатыш"", - заявил посол.

По его мнению, никогда не поздно исправить ситуацию и отменить статус негражданина.

Напомним, по итогам выборов в 13-й Сейм прошли семь партий. Первые три места по количеству мандатов в парламенте заняли "Согласие", Новая консервативная партия и KPV LV.