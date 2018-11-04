Выборы-2018 |

Партия KPV LV выдвинет на должность заместителя председателя Сейма Артуса Кайминьша.

Эту информацию агентству LETA подтвердил сам политик, выразив уверенность в том, что во вторник удастся избрать новый президиум Сейма.

Говоря о переговорах партий по формированию коалиции, Кайминьш отметил, что они идут весьма активно, но от более подробных комментариев отказался.

"О деталях будем говорить в среду, когда сделает заявление президент", - заявил лидер KPV LV.

Как сообщалось ранее, на должность председателя Сейма пока претендуют Новая консервативная партия (НКП) и национальное объединение VL-TB/LNNK.

Политики продолжают неформальные переговоры о составе президиума 13-го Сейма. В пятницу состоялась встреча представителей четырех партий: НКП, KPV LV, "Для развития/За!" и VL-TB/LNNK. Соглашение достигнуто не было, поэтому неформальные консультации партий продолжатся в ближайшие дни.

По неофициальной информации, НКП хотела бы видеть в должности спикера Сейма депутата Дагмару Бейтнере-Ле Галлу, а VL-TB/LNNK - нынешнего спикера Инару Мурниеце.

Фото: flickr.com/Saeima