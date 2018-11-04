Выборы-2018 |

Кандидат в премьер-министры Латвии от партии "Для развития/За!" Артис Пабрикс уверен в том, что он будет способен получить поддержку большинства, в случае если президент Раймонд Вейонис доверит ему формирование правительства.

"Номинация изменит ход мыслей возможных партнеров по коалиции. Существует достаточно много различных сигналов, которые наводят на мысль о том, что я могу получить большинство. Насколько большое, это уже другой вопрос", - заявил политик.

Он пояснил, что намеченные на понедельник встречи с остальными партиями не распланированы до конца, поскольку предусмотрено несколько собраний внутри партии, чтобы подготовиться к первому заседанию нового Сейма.

"Конечно, будем контактировать и с другими возможными партнерами по коалиции", - добавил Пабрикс.

Он считает, что на пост спикера Сейма не стоит претендовать партии, которая хочет себе должность премьера. На вопрос о том, не будет ли против "Для развития/За!", если пост заместителя председателя Сейма занял бы лидер KPV LV Артусс Кайминьш, политик пояснил, что этот вопрос будет обсуждаться на встречах фракции и правления партии.

"Если мы способны договориться о всем комплекте президиума, нам нужно признать, что KPV LV, как второй крупнейшей партии, полагается должность в президиуме. Мы не можем наложить вето на одного или другого человека", - отметил Пабрикс.

Как сообщалось ранее, партия KPV LV выдвинет на должность заместителя председателя Сейма Артуса Кайминьша.

На должность председателя Сейма пока претендуют Новая консервативная партия (НКП) и национальное объединение VL-TB/LNNK.