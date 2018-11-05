Выборы-2018 |

Президенту Латвии Раймонду Вейонису уже сейчас стоит подумать и о четвертом кандидате, которого можно было бы выдвинуть на должность премьер-министра, если нынешние трое претендентов не смогут получить поддержку большинства в Сейме. Такое мнение в интервью телеканалу LNT выразил бывший президент Латвии Гунтис Улманис, пишет KasJauns.

"Думая о трех кандидатах на пост премьера, нужно думать и о четвертом. И тогда, когда пройдут эти выборы, скорее всего президенту придется подумать и о том, что должно произойти, если никто из троих не получит поддержку. И мне кажется, так оно и может случиться", - отметил экс-президент.

Он прогнозирует, что первого номинированного кандидата на должность премьера могут не поддержать.

"Я думаю, что в первом круге может не получить большинства. Во втором или в третьем круге премьера могли бы утвердить", - указал Улманис.

Напомним, после прошедших ранее консультаций с политическими партиями президент Раймонд Вейонис назвал имена трех кандидатов в премьеры Латвии - Алдис Гобземс от KPV LV, Яни Борданс от Новой консервативной партии (НКП) и Артис Пабрикс от "Для развития/За!".

Президент ожидает, что в ходе дальнейших консультаций партий будет достигнута договоренность о поддержке парламентского большинства одному из этих кандидатов.

Как Вейонис заявил через неделю после номинирования трех кандидатов, с ними он может еще раз встретиться 7 ноября и назвать того из них, кому он доверит формирование нового правительства.

Фото: flickr.com/Saeima