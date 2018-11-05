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И Новая консервативная партия (НКП), и KPV LV в новом Сейме хотели бы руководить Юридической комиссией, а также Комиссией бюджета и финансов, сообщили передаче De Facto представители партий.

Кандидат в премьер-министры от НКП Янис Борданс признался, что в приоритетах его партии находятся Юридическая, Сельскохозяйственная и Бюджетная комиссии, для руководства которых уже есть соответствующие кандидаты.

На указание, что Бюджетная комиссия традиционно достается партии премьера, Борданс ответил: "Да, поэтому это совпадает."

Приоритетами KPV LV также являются Юридическая и Бюджетная комиссии.

"Это те комиссии, это те два больших кита, на которых держится... Это одни из главных комиссий по принятию решению. Но на данный момент я вам не отвечу на вопрос об остальных комиссиях, в которых мы бы хотели видеть своими. Мы, конечно, будем представлены в абсолютно всех комиссиях", - заявил лидер KPV LV Артусс Кайминьш.

Между тем, как указал сопредседатель "Для развития/За!" Даниелс Павлютс, в приоритетах партии есть все вопросы, связанные со здравоохранением, образованием, управлением государства и ответственной политикой бюджета.

Ранее сообщалось, что партия KPV LV выдвинет на должность заместителя председателя Сейма Артуса Кайминьша.

На должность председателя Сейма пока претендуют Новая консервативная партия (НКП) и национальное объединение VL-TB/LNNK.

Фото: nypost.com/2014/06/28