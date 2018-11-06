Работать на благо народа! Депутаты собрались на первое заседание (11)

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Выборы-2018 | 6 ноября 2018 года, 11:34

Во вторник, 6 ноября, в 10 часов на первом заседании собрались сто новоизбранных депутатов 13-го Сейма, из них в парламенте предыдущего созыва работала только треть.

Президент Латвии Раймонд Вейонис выступил с речью перед парламентариями, а также написал о сегодняшнем дне в Twitter.

"Будущее нашей страны и наших детей - единственные интересы, которые надо отстаивать депутатам 13-го Сейма каждый день. С сегодняшнего дня они работают на благо латвийского народа и представляют все наше общество в своем разнообразии, а не только своих депутатов", - указал президент.

Депутаты в этот день полны положительных эмоций, например, Дана Рейзниеце-Озола не смогла сдержать восторга и опубликовала фотографии с особенным значком в Facebook.

"Знаю, что время летит так быстро, но если его поймать за хвост, можно многое сделать", - написала она.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пожелал всем избранным депутатам с пользой поработать на благо Латвии.

"Сегодня заседает 13-й Сейм, поздравляю всех избранных депутатов и желаю последующие четыре года плодородно работать на благо нашего народа и государства!", - написал политик.

Между тем, как заявил в интервью радио Baltkom кандидат на пост премьер-министра от партии KPV LV Алдис Гобземс, по первому заседанию 13-го Сейма нельзя будет судить о всей дальнейшей работе парламента.

При этом , по его словам, сегодня новым депутатам необходимо принять первое важное решение — выбрать президиум Сейма.

"Это будет интересный день для новых депутатов! Они увидят то, что никогда не видели", - сказал он.

За прямой трансляцией с заседания можете следить ЗДЕСЬ!

Как сообщалось ранее, новоизбранные депутаты собрались на первое заседание 13-го Сейма. В ходе заседания будут избраны счетчики голосов и временная комиссия по мандатам, этике и заявлениям, которая подготовит доклад Сейму об утверждении полномочий депутатов. Затем выбранные в Сейм депутаты принесут присягу.

После этого открытым голосованием будет избран президиум Сейма - председатель, два его заместителя, секретарь и его заместитель. Заседание завершится заявлением правительства Мариса Кучинскиса о сложении полномочий.

Из депутатов 12-го Сейма в парламент нового созыва переизбраны 34, а 66 парламентариев будут новыми.

Согласно официальным результатам состоявшихся 6 октября парламентских выборов партия "Согласие" получила в Сейме 23 депутатских места, "KPV LV" - 16, Новая консервативная партия - 16, "Для развития/За!" - 13, национальное объединение - 13, Союз "зеленых" и крестьян - 11, "Новое Единство" - восемь.

Фото: flickr.com/Saeima

Комментарии 11
Ну круто4 часа назад
В 10 собрались. И уже до 12 объявлен перерыв. Видать , переработались...
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Точно!4 часа назад
Наших депутатиков нужно кормить каждые два часа , как грудничков.
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.4 часа назад
в первый раз -в первый класс, правда "ученички " все те же, что "служат " народу 27 лет,а воз и ныне там.
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