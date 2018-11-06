Выборы-2018 |

Во вторник, 6 ноября, в 10 часов на первом заседании собрались сто новоизбранных депутатов 13-го Сейма, из них в парламенте предыдущего созыва работала только треть.

Президент Латвии Раймонд Вейонис выступил с речью перед парламентариями, а также написал о сегодняшнем дне в Twitter.

"Будущее нашей страны и наших детей - единственные интересы, которые надо отстаивать депутатам 13-го Сейма каждый день. С сегодняшнего дня они работают на благо латвийского народа и представляют все наше общество в своем разнообразии, а не только своих депутатов", - указал президент.

Mūsu valsts un mūsu bērnu nākotne ir vienīgās intereses, par kurām 13. Saeimas deputātiem ir jāiestājas ik dienu. No šodienas viņi strādā visas Latvijas tautas labā un pārstāv visu mūsu sabiedrību tās dažādībā, nevis tikai savus vēlētājus, @Vejonis — Valsts prezidents (@Rigas_pils) 6 ноября 2018 г.

Депутаты в этот день полны положительных эмоций, например, Дана Рейзниеце-Озола не смогла сдержать восторга и опубликовала фотографии с особенным значком в Facebook.

"Знаю, что время летит так быстро, но если его поймать за хвост, можно многое сделать", - написала она.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич пожелал всем избранным депутатам с пользой поработать на благо Латвии.

"Сегодня заседает 13-й Сейм, поздравляю всех избранных депутатов и желаю последующие четыре года плодородно работать на благо нашего народа и государства!", - написал политик.

Šodien sanāk 13.Saeima, sveicu visus ievēlētos deputātus un novēlu nākamos četrus gadus raženi strādāt mūsu tautas un valsts labā! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) 6 ноября 2018 г.

Между тем, как заявил в интервью радио Baltkom кандидат на пост премьер-министра от партии KPV LV Алдис Гобземс, по первому заседанию 13-го Сейма нельзя будет судить о всей дальнейшей работе парламента.

При этом , по его словам, сегодня новым депутатам необходимо принять первое важное решение — выбрать президиум Сейма.

"Это будет интересный день для новых депутатов! Они увидят то, что никогда не видели", - сказал он.

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Как сообщалось ранее, новоизбранные депутаты собрались на первое заседание 13-го Сейма. В ходе заседания будут избраны счетчики голосов и временная комиссия по мандатам, этике и заявлениям, которая подготовит доклад Сейму об утверждении полномочий депутатов. Затем выбранные в Сейм депутаты принесут присягу.

После этого открытым голосованием будет избран президиум Сейма - председатель, два его заместителя, секретарь и его заместитель. Заседание завершится заявлением правительства Мариса Кучинскиса о сложении полномочий.

Из депутатов 12-го Сейма в парламент нового созыва переизбраны 34, а 66 парламентариев будут новыми.

Согласно официальным результатам состоявшихся 6 октября парламентских выборов партия "Согласие" получила в Сейме 23 депутатских места, "KPV LV" - 16, Новая консервативная партия - 16, "Для развития/За!" - 13, национальное объединение - 13, Союз "зеленых" и крестьян - 11, "Новое Единство" - восемь.

Фото: flickr.com/Saeima