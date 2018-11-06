Выборы-2018 |

Избранная в 13-й Сейм от списка партии "Согласие" Юлия Степаненко в новом парламенте также будет работать как беспартийный депутат. Об этом сообщила сама депутат на своей странице в Facebook.

По ее словам, с фракцией "Согласия" достигнуто соглашение о сотрудничестве и поддержке, если это не противоречит ценностям каждой из сторон.

"Скажу вам так, что в этой ситуации абсолютно ничего не изменится, только теперь мои выступления не будут проходить под табличкой "Согласие"", - написала Степаненко, добавив, что она продолжит работу в интересах жителей.

Степаненко не была членом партии "Согласие", но стартовала именно в списке этой политической силы на выборах в Сейм.

Как сообщалось ранее, из депутатов 12-го Сейма в парламент нового созыва переизбраны 34, а 66 парламентариев будут новыми.

Согласно официальным результатам состоявшихся 6 октября парламентских выборов партия "Согласие" получила в Сейме 23 депутатских места, "KPV LV" - 16, Новая консервативная партия - 16, "Для развития/За!" - 13, национальное объединение - 13, Союз "зеленых" и крестьян - 11, "Новое Единство" - восемь.

Фото: facebook.com/Julija Stepanenko